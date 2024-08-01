СМИ: Пилотов рейса Москва — Самара попытались ослепить лазером в небе
Пилотов лайнера Boeing 737-800, принадлежащего российской авиакомпании и направлявшегося из Москвы в Самару, попытались ослепить в небе лазером. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что инцидент произошел 31 июля. Экипаж во время полета сообщил диспетчеру о том, что кабина освещена лазером зеленого цвета высокой интенсивности.
Инцидента не стал помехой для дальнейшего выполнения рейса, удалось обойтись без пострадавших. Самолет приземлился в аэропорту назначения в штатном режиме.
Ранее сигнал тревоги объявили в аэропорту Шереметьево (Москва). Причиной стала поломка самолета, прибывшего из Антальи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru