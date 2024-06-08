Бизнес-джет «Лукойла» столкнулся с самолетом «России» в Пулково

Инцидент произошел накануне, сообщили «Известиям» в пресс-службе «России». Bombardier Global Express XRS (RA-67215) авиакомпании «Лукойл Авиа» готовился к вылету и уже выезжал с места стоянки, но в процессе буксировки бизнес-джет столкнулся с Superjet 100 «России», который находился на стоянке по соседству.



В результате столкновения самолет «Лукойла» получил повреждение и не смог вылететь.

Ранее авиакомпания «Россия» начала проверку для выяснения причин поломки шасси у нескольких своих самолетов SSJ-100, передает «Радиоточка НСН».

