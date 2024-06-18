Сигнал тревоги объявили в московском аэропорту Шереметьево
18 июня 202414:41
Сигнал тревоги объявлен в аэропорту Шереметьево (Москва). Причиной стала поломка самолета, прибывшего из Антальи. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.
Отмечается, что во время захода на посадку на высоте 1500 метров пилоты лайнера сообщили об ударе снизу по фюзеляжу и выходе из строя курсового маяка.
После запроса повторного захода командир лайнера сумел благополучно посадить его в аэропорту. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее самолет Москва — Оренбург пропал с радаров сервиса для отслеживания полетов Flightradar.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru