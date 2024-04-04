СМИ: Пенсионер попытался попасть на прием к президенту с игрушечным автоматом
Сотрудники ФСО задержали 69-летнего мужчину, попытавшегося проникнуть в здание администрации президента России на Ильинке. Отмечается, что при себе пенсионер имел игрушечный автомат. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
СМИ сообщает, что инцидент произошел утром 3 апреля. Сотрудники силовых ведомств заблокировали мужчину между тамбурных дверей. Полиция доставила задержанного в ОВД.
В беседе с полицейскими пенсионер признался, что добивается встречи с российским лидером Владимиром Путиным на протяжении 15 лет, чтобы обсудить злободневные вопросы. В момент задержания он в очередной раз пытался попасть на личный прием. Мужчину доставили в психиатрический стационар.
Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что в последнее время в России наблюдается положительная тенденция: когда полицейские замечают человека с предметом, похожим на ружье, они предпринимают все меры профилактики преступления, а раньше их было не дозваться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru