СМИ: Пенсионер попытался попасть на прием к президенту с игрушечным автоматом

Сотрудники ФСО задержали 69-летнего мужчину, попытавшегося проникнуть в здание администрации президента России на Ильинке. Отмечается, что при себе пенсионер имел игрушечный автомат. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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СМИ сообщает, что инцидент произошел утром 3 апреля. Сотрудники силовых ведомств заблокировали мужчину между тамбурных дверей. Полиция доставила задержанного в ОВД.

В беседе с полицейскими пенсионер признался, что добивается встречи с российским лидером Владимиром Путиным на протяжении 15 лет, чтобы обсудить злободневные вопросы. В момент задержания он в очередной раз пытался попасть на личный прием. Мужчину доставили в психиатрический стационар.

Ранее президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил, что в последнее время в России наблюдается положительная тенденция: когда полицейские замечают человека с предметом, похожим на ружье, они предпринимают все меры профилактики преступления, а раньше их было не дозваться.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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