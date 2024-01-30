В США арестовали мужчину, угрожавшего убить Байдена и Харрис
Окружной суд США по восточному округу штата Мичиган арестовал 49-летнего Рассела Уоррена, который угрожал убить действующего президента страны Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис.
По данным правоохранителей, житель города Пруденвилль также грозил убийством другим высокопоставленным американским чиновникам, в том числе представителям администрации экс-президента Дональда Трампа.
Уточняется, что он намеревался провести операцию «Месть», о чём заявлял в своих соцсетях. При этом себя Уоррен, которому грозит до пяти лет тюрьмы, называл агнцем божьим.
Ранее в Вашингтоне агенты Секретной службы США открыли огонь по подозрительным лицам, которые пытались разбить окно припаркованного правительственного автомобиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru