СМИ: Педофил из Анапы устроил «рейд» по детским лагерям

Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. По данным издания, дети подверглись насилию вечером 29 июля. Жертвами насилия стали девочки 10-13 лет, большая часть из них родом из ДНР, еще одна девочка живет в Московской области.

По данным СМИ, злоумышленник ранее был судим за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».

