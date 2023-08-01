СМИ: Педофил из Анапы устроил «рейд» по детским лагерям
Педофил, задержанный в Анапе, устроил рейд по нескольким детским лагерям, пишет Telegram-канала Shot.
Отмечается, что 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области сначала зашел в лагерь «Счастливое детство», где трогал спящих девочек. Но задержали его уже на территории другого детского лагеря в Анапе, название которого не приводится.
Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. По данным издания, дети подверглись насилию вечером 29 июля. Жертвами насилия стали девочки 10-13 лет, большая часть из них родом из ДНР, еще одна девочка живет в Московской области.
По данным СМИ, злоумышленник ранее был судим за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru