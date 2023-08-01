СМИ: Педофил из Анапы устроил «рейд» по детским лагерям

Педофил, задержанный в Анапе, устроил рейд по нескольким детским лагерям, пишет Telegram-канала Shot.

Отмечается, что 49-летний Геннадий Измайлов из Воронежской области сначала зашел в лагерь «Счастливое детство», где трогал спящих девочек. Но задержали его уже на территории другого детского лагеря в Анапе, название которого не приводится.

Baza: Педофил надругался над пятью девочками в детском лагере в Анапе

Против него возбудили уголовное дело о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. По данным издания, дети подверглись насилию вечером 29 июля. Жертвами насилия стали девочки 10-13 лет, большая часть из них родом из ДНР, еще одна девочка живет в Московской области.

По данным СМИ, злоумышленник ранее был судим за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПедофилияАнапа

Горячие новости

Все новости

партнеры