Baza: Педофил надругался над пятью девочками в детском лагере в Анапе
Правоохранители задержали мужчину из Воронежской области, подозреваемого в совершении действий сексуального характера в отношении пяти девочек в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, дети подверглись насилию вечером 29 июля. Злоумышленник — 49-летний Геннадий И. — совершил преступление, находясь в комнате отдыха лагеря.
«Жертвам насилия 10-13 лет, большая часть из них родом из ДНР, еще одна девочка живет в Московской области», — пишет Baza.
Педофил задержан, против него возбудили уголовное дело о развратных действиях и насильственных действиях сексуального характера. По данным Telegram-канала Shot, злоумышленник ранее был судим за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков.
Ранее в Краснодарском крае водителя школьного автобуса задержали за показ детям порнографических роликов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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