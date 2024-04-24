Путин призвал при ЧС выплачивать компенсации за любое утраченное имущество

Перечень имущества, за которое положены компенсации после чрезвычайных ситуаций, следует отменить. Как пишет ТАСС, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

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В ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков он указал, что размер компенсации зависит от того, попадает ли утраченное имущество в этот список или нет.

Глава государства отметил, что было бы правильнее принять нормы, предусматривающие выплаты за любые утраченные вещи.

«Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и всё», - заключил он.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что на выплаты пострадавшим от паводка в регионе направили миллиард рублей, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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