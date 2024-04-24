Путин призвал при ЧС выплачивать компенсации за любое утраченное имущество

В ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков он указал, что размер компенсации зависит от того, попадает ли утраченное имущество в этот список или нет.

Глава государства отметил, что было бы правильнее принять нормы, предусматривающие выплаты за любые утраченные вещи.

«Что там считать? Попадает в этот перечень стиральная машина или нет? Ерунда какая-то. Нужно отменить этот перечень и всё», - заключил он.

Ранее глава Оренбургской области Денис Паслер заявил, что на выплаты пострадавшим от паводка в регионе направили миллиард рублей, сообщает RT.

