СМИ: Палестинский врач с гражданством РФ погиб в Газе

Палестинский врач с российским гражданством погиб в результате израильского авиаудара по Газе в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на родственника медработника.

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Накануне ЦАХАЛ заявила о возобновлении боев в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС после перемирия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным израильских военных, 1 декабря были нанесены удары по 200 объектам радикалов.

Позже местные СМИ сообщили, что армия обороны Израиля штурмует населенные пункты на Западном берегу реки Иордан.

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ
ТЕГИ:ПалестинаИзраильСектор ГазаПогибшиеГражданство РФ

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