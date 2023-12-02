СМИ: Палестинский врач с гражданством РФ погиб в Газе
2 декабря 202314:59
Палестинский врач с российским гражданством погиб в результате израильского авиаудара по Газе в пятницу, передает РИА Новости со ссылкой на родственника медработника.
Накануне ЦАХАЛ заявила о возобновлении боев в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС после перемирия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным израильских военных, 1 декабря были нанесены удары по 200 объектам радикалов.
Позже местные СМИ сообщили, что армия обороны Израиля штурмует населенные пункты на Западном берегу реки Иордан.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru