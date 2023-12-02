СМИ: Палестинский врач с гражданством РФ погиб в Газе

Накануне ЦАХАЛ заявила о возобновлении боев в секторе Газа с палестинским движением ХАМАС после перемирия, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным израильских военных, 1 декабря были нанесены удары по 200 объектам радикалов.

Позже местные СМИ сообщили, что армия обороны Израиля штурмует населенные пункты на Западном берегу реки Иордан.

