СК: В анализах отравившейся семьи нашли следы вещества из состава дихлофоса

Как отметили в прокуратуре региона, на данный момент основной версией происшествия является отравление дихлофосом. Для установки точной причины к работе были подключены эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.

Трагедия произошла вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края. Многодетная семья отравилась после ужина. В результате погибли четыре ребенка в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет.

Родители детей продолжают оставаться под наблюдением врачей, состояние оценивается, как удовлетворительное. Их уже допросили следователи, передает «Радиоточка НСН».

