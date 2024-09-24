СК: В анализах отравившейся семьи нашли следы вещества из состава дихлофоса

В анализах семьи, в которой в результате отравления умерли четверо детей, нашли следы вещества, входящего в состав дихлофоса. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии в своем Telegram-канале.

В магазине в Красноярском крае, где погибшая семья купила продукты, нашли нарушения

Как отметили в прокуратуре региона, на данный момент основной версией происшествия является отравление дихлофосом. Для установки точной причины к работе были подключены эксперты федерального экспертного учреждения Москвы.

Трагедия произошла вечером 20 сентября в Назаровском районе Красноярского края. Многодетная семья отравилась после ужина. В результате погибли четыре ребенка в возрасте шести, 11, 12 и 13 лет.

Родители детей продолжают оставаться под наблюдением врачей, состояние оценивается, как удовлетворительное. Их уже допросили следователи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ОтравлениеПогибшиеКрасноярский Край

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