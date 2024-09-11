По его словам, украинская сторона несет очень большие потери в Курской области. Бойцы ВСУ начинают понимать, что удерживать эту территорию им тяжело.

Командир «Ахмата» также сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили несколько единиц техники противника в Курской области.

Ранее командир одного из российских силовых подразделений заявил РИА Новости, что украинские военные в Курской области бросают своих тяжелораненых бойцов, напоминает «Свободная пресса».

