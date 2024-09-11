Алаудинов: ВС РФ освободили около 10 населенных пунктов в Курской области
Российские военные освободили около 10 населенных пунктов в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат», генерал-майора Апти Алаудинов.
По его словам, украинская сторона несет очень большие потери в Курской области. Бойцы ВСУ начинают понимать, что удерживать эту территорию им тяжело.
Командир «Ахмата» также сообщил, что бойцы ВС РФ уничтожили несколько единиц техники противника в Курской области.
Ранее командир одного из российских силовых подразделений заявил РИА Новости, что украинские военные в Курской области бросают своих тяжелораненых бойцов, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru