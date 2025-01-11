Хинштейн: В Курской области с августа пропали почти 1,2 тысячи жителей

Почти 1,2 тысячи человек пропали без вести в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Врио губернатора прокомментировал список пропавших, опубликованный уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Список омбудсмена «не является исчерпывающим»: перечень составлен по заявительному принципу, если родственники и близкие человека обращались к Москальковой.

«В список омбудсмена включено 517 фамилий. В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше людей: 1174. Из них 240 уже разыскано», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Врио губернатора подчеркнул, что поиск пропавших без вести — «большая и кропотливая работа». В ней участвуют УПЧ, МВД, МИД, Российский красный крест, волонтеры и правозащитники, правительство Курской области. Хинштейн выразил надежду, что пропавших курян удастся найти и вернуть домой «живыми и здоровыми».

Ранее РКК заявил, что организация смогла установить связь либо узнать судьбу 1253 пропавших в Курской области.

