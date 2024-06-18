СМИ: Один из захвативших ростовский СИЗО террористов выжил

Уточняется, что речь идёт о Дмитрии Камнееве 1996 года рождения.

Источник канала отметил, что мужчина принял ислам и стал сторонником радикального его течения. В СИЗО Камнеев сидел после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.

Ранее несколько заключенных СИЗО №1 ГУФСИН РФ по Ростовской области взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богма и младшего инспектора дежурной службы учреждения. По данным СМИ, в результате штурма всех террористов удалось ликвидировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

