СМИ: Один из захвативших ростовский СИЗО террористов выжил
Один из террористов, участвовавших в захвате ростовского СИЗО, выжил. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о Дмитрии Камнееве 1996 года рождения.
Источник канала отметил, что мужчина принял ислам и стал сторонником радикального его течения. В СИЗО Камнеев сидел после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации.
Ранее несколько заключенных СИЗО №1 ГУФСИН РФ по Ростовской области взяли в заложники начальника оперативного управления подполковника Александра Богма и младшего инспектора дежурной службы учреждения. По данным СМИ, в результате штурма всех террористов удалось ликвидировать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru