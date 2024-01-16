СМИ: Один из сотрудников склада Wildberries признался в поджоге

По информации издания, 27 декабря сотрудник склада писал в рабочий чат, что тот «скоро будет гореть». Тогда коллеги не обратили внимание на эти сообщения, а уже через две с половиной недели склад полностью выгорел.

Примечательно, что в день пожара, 13 января, этот же сотрудник писал в рабочий чат, что именно он устроил пожар. Участники чата передали информацию в компетентные органы, но однако после сообщения с признанием сотрудник удалил свой аккаунт и больше в том чате не появлялся.



В настоящее время рассматриваются три версии пожара на складе Wildberries в поселке Шушары Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

