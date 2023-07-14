Один человек погиб в результате разгерметизации баллона на уральском предприятии

Уточняется, что погибший - слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения, который «получил механическую травму, несовместимую с жизнью».

«Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь», - отметили на предприятии.

Ранее во время грозы в Болотнинском районе Новосибирской области подросток погиб после удара молнии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

