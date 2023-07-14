Один человек погиб в результате разгерметизации баллона на уральском предприятии

Один человек погиб при разгерметизации баллона с обеднённым гексафторидом урана, которая произошла в одном из цехов Уральского электрохимического комбината в Новоуральске Свердловской области, сообщает пресс-служба предприятия.

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Уточняется, что погибший - слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства 1958 года рождения, который «получил механическую травму, несовместимую с жизнью».

«Семье погибшего сотрудника будет оказана вся необходимая помощь», - отметили на предприятии.

Ранее во время грозы в Болотнинском районе Новосибирской области подросток погиб после удара молнии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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