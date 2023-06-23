В Омске ремонтировавший компьютер школьник погиб от удара током

В Омске 16-летний школьник решил отремонтировать компьютер и погиб от удара током, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

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В сообщении уточняется, что трагедия произошла на улице Батумской. По словам матери несовершеннолетнего, она услышала шум и решила зайти в комнату, где обнаружила сына мертвым.

«По версии следствия, подросток пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошёл смертельный удар током», - указали в ведомстве, добавив, что было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ПогибшиеПодросткиСледственный Комитет РфОмск

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