В Омске ремонтировавший компьютер школьник погиб от удара током
В Омске 16-летний школьник решил отремонтировать компьютер и погиб от удара током, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.
В сообщении уточняется, что трагедия произошла на улице Батумской. По словам матери несовершеннолетнего, она услышала шум и решила зайти в комнату, где обнаружила сына мертвым.
«По версии следствия, подросток пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошёл смертельный удар током», - указали в ведомстве, добавив, что было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
Ранее в Ярославской области разъярённый бык забодал насмерть 15-летнего подростка и его мать, сообщает RT.
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