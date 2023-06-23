В Омске ремонтировавший компьютер школьник погиб от удара током

В сообщении уточняется, что трагедия произошла на улице Батумской. По словам матери несовершеннолетнего, она услышала шум и решила зайти в комнату, где обнаружила сына мертвым.

«По версии следствия, подросток пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошёл смертельный удар током», - указали в ведомстве, добавив, что было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Ярославской области разъярённый бык забодал насмерть 15-летнего подростка и его мать, сообщает RT.

