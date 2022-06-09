СМИ: один человек погиб в массовом ДТП в Московской области

Шесть машин столкнулись на трассе в Московской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

В Москве один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на 185 км трассы А-107, один человек погиб, ещё один пострадал.

Источник добавил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, движение транспорта на данном участке ограничено.

Ранее в Москве служебный автомобиль лидера партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова сбил доставщика еды.

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