СМИ: один человек погиб в массовом ДТП в Московской области

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошёл на 185 км трассы А-107, один человек погиб, ещё один пострадал.

Источник добавил, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, движение транспорта на данном участке ограничено.

Ранее в Москве служебный автомобиль лидера партии «Справедливая Россия - За правду» Сергея Миронова сбил доставщика еды.