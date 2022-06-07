В Москве один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями

ДТП участием трех автомобилей произошло на Крылатской улице в Москве, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

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По информации прокуратуры Москвы, водитель BMW врезалась в стоящий автомобиль и после наехала на водителя, находившегося на проезжей части из-за ранее произошедшей аварии. Мужчина погиб на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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ФОТО: depositphotos.com
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