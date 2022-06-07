В Москве один человек погиб в ДТП с тремя автомобилями
7 июня 202221:22
ДТП участием трех автомобилей произошло на Крылатской улице в Москве, один человек погиб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.
По информации прокуратуры Москвы, водитель BMW врезалась в стоящий автомобиль и после наехала на водителя, находившегося на проезжей части из-за ранее произошедшей аварии. Мужчина погиб на месте происшествия.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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7 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru