СМИ: Один человек погиб из-за взрыва на китайской таможне

Как минимум один человек погиб, еще семеро пострадали в результате мощного взрыва на объекте поставщика автокомпонентов TWC, который находится на территории специальной таможенной зоны на севере КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Сообщается, что получившие травмы и ранения уже доставлены в больницу. Спасатели утверждают, что не нашли под завалами пострадавших.

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Следователи выясняют причину взрыва. Таможенные службы КНР пока не комментировали ситуацию.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВзрывТаможняКитай
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