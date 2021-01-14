СМИ: Один человек погиб из-за взрыва на китайской таможне
14 января 202111:46
Как минимум один человек погиб, еще семеро пострадали в результате мощного взрыва на объекте поставщика автокомпонентов TWC, который находится на территории специальной таможенной зоны на севере КНР. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что получившие травмы и ранения уже доставлены в больницу. Спасатели утверждают, что не нашли под завалами пострадавших.
Следователи выясняют причину взрыва. Таможенные службы КНР пока не комментировали ситуацию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru