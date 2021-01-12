Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в Бейруте
Интерпол по запросу Ливана объявил в розыск двух граждан России и одного португальца по делу о катастрофических взрывах в порту Бейрута в августе прошлого года. Так называемые «красные уведомления» выданы на владельца и капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт привезли 2275 тонн нитрата аммония.
«Красное уведомление» фактически не требует от властей обязательного ареста разыскиваемых, это форма запроса. Интерпол официально не обнародует имена объявленных в розыск. Ливанские СМИ сообщают, что это бывший капитан судна Борис Прокошев и владелец Игорь Гречушкин, который сейчас живёт на Кипре.
Третий – гражданин Португалии Жоржи Мануэл Нету Морейр. Он занимался торговлей нитратами, и в 2014 году осматривал груз нитрата аммония перед выгрузкой на склад в Бейруте.
Серия мощных взрывов произошла 4 августа 2020 года в портовой зоне Бейрута, погибли около 200 человек. Взрывная волна разрушила множество зданий.
Эпицентром взрывов стал склад с аммиачной селитры, которую таможня конфисковала шесть лет назад.
Прокуратура Ливана предъявила обвинения в халатности, повлёкшей гибель людей, бывшему премьер-министру страны Хасану Диаба и трём экс-министрам.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,4 млн+22 934 / сут.
Умерли
62 804+531 / сут.
Выздоровели
2,8 млн+24 755 / сут.
- Экипаж новой российской экспедиции МКС привился от COVID-19
- Россия вошла в ТОП-3 главных торговых партнеров Украины в 2020 году
- Зеленский пригласил Маска в музей Королёва в Житомире
- Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в Бейруте
- Великобритания заступилась за уйгуров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru