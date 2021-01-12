Интерпол объявил в розыск двух россиян по делу о взрывах в Бейруте

Интерпол по запросу Ливана объявил в розыск двух граждан России и одного португальца по делу о катастрофических взрывах в порту Бейрута в августе прошлого года. Так называемые «красные уведомления» выданы на владельца и капитана судна Rhosus, на котором в 2013 году в порт привезли 2275 тонн нитрата аммония.

«Красное уведомление» фактически не требует от властей обязательного ареста разыскиваемых, это форма запроса. Интерпол официально не обнародует имена объявленных в розыск. Ливанские СМИ сообщают, что это бывший капитан судна Борис Прокошев и владелец Игорь Гречушкин, который сейчас живёт на Кипре.

Третий – гражданин Португалии Жоржи Мануэл Нету Морейр. Он занимался торговлей нитратами, и в 2014 году осматривал груз нитрата аммония перед выгрузкой на склад в Бейруте.