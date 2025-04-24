СМИ: Обыски прошли у подполковника полиции в Улан-Удэ

Обыски прошли у замначальника регионального линейного отдела МВД России на транспорте Андрея Добрынина в Улан-Удэ (Республика Бурятия). Об этом сообщил портал ГазетаРБ.

СМИ: Глава минсельхоза Бурятии задержан по делу о превышении должностных полномочий

Известно, что Добрынина подозревают в превышении должностных полномочий. По данным издания, высокопоставленного полицейского уволили из органов 23 апреля, однако пока не задержали.

Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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