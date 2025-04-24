СМИ: Обыски прошли у подполковника полиции в Улан-Удэ

Известно, что Добрынина подозревают в превышении должностных полномочий. По данным издания, высокопоставленного полицейского уволили из органов 23 апреля, однако пока не задержали.

Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

