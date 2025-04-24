СМИ: Обыски прошли у подполковника полиции в Улан-Удэ
24 апреля 202520:03
Обыски прошли у замначальника регионального линейного отдела МВД России на транспорте Андрея Добрынина в Улан-Удэ (Республика Бурятия). Об этом сообщил портал ГазетаРБ.
Известно, что Добрынина подозревают в превышении должностных полномочий. По данным издания, высокопоставленного полицейского уволили из органов 23 апреля, однако пока не задержали.
Ранее министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru