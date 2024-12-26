СМИ: Глава минсельхоза Бурятии задержан по делу о превышении должностных полномочий

Министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева задержали по делу о превышении должностных полномочий, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

На данный момент проводятся обыски по местам его жительства и работы. В материале уточняется, что Дарееву могут избрать меру пресечения 27 декабря.

Задержан гендиректор «Корпорации развития Курской области»

При этом как уточняет Telegram-канал, правительство региона подтвердило задержание министра и проведение следственных действий.

Ранее стало известно о задержании экс-замминистра просвещения России Дениса Грибова о делу о мошенничестве, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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