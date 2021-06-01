СМИ: Обвиняемый в призывах к протестам пытался покончить с собой в минском суде

Обвиняемый в призывах к акциям протеста и мошенничестве Степан Латыпов воткнул ручку себе в горло во время суда, сообщает Telegram-канал издания «Наша Нiва».

По данным издания, непосредственно перед этим Латыпов рассказал, что ему угрожали представители ГУБОП, которые пообещали возбудить уголовные дела против родных и соседей, если он не признает вину.

Латыпов был задержан 15 сентября прошлого года, его обвинили в создании Telegram-канала с призывами к протестам, а также в мошенничестве.

После последних президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года, в Белоруссии начались акции протеста. По официальным данным ЦИК, с результатом более 80% победил Александр Лукашенко, но оппозиция считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

