СМИ: Обвиненная в терроризме наемница из Дании является опытным военным

29-летняя наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, которая обвиняется в России в терроризме и наемничестве, является профессиональным военным, сообщает «Коммерсант».

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До того, как отправиться воевать на стороне Вооруженных сил Украины, женщина служила в датской армии и участвовала в операциях в Ираке.

В ноябре 2024 года Йоргенсен, вместе с другими представителями наёмнических формирований, незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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