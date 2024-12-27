СМИ: Обвиненная в терроризме наемница из Дании является опытным военным

До того, как отправиться воевать на стороне Вооруженных сил Украины, женщина служила в датской армии и участвовала в операциях в Ираке.

В ноябре 2024 года Йоргенсен, вместе с другими представителями наёмнических формирований, незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

