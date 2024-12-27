СМИ: Обвиненная в терроризме наемница из Дании является опытным военным
27 декабря 202400:33
29-летняя наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, которая обвиняется в России в терроризме и наемничестве, является профессиональным военным, сообщает «Коммерсант».
До того, как отправиться воевать на стороне Вооруженных сил Украины, женщина служила в датской армии и участвовала в операциях в Ираке.
В ноябре 2024 года Йоргенсен, вместе с другими представителями наёмнических формирований, незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась на территорию Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru