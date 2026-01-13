В Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека
Два человека пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Елец в Липецкой области. Об этом написал мэр города Вячеслав Жабин в Telegram-канале.
«Сегодня ночью дежурными средствами ПВО... были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. К сожалению, есть двое пострадавших. Оба были доставлены в больницы города», - указал градоначальник.
Одного из пострадавших уже отпустили домой. Жизни горожан ничего не угрожает.
По словам Жабина, из-за обломков БПЛА повреждены многоквартирные и частные дома. Произошли возгорания, их ликвидировали. Кроме того, в промзоне города начался пожар в результате падения беспилотника, огонь локализовали.
Ранее в Таганроге в результате атаки БПЛА были повреждены промобъект, жилые дома и газовые коммуникации, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека
- Мотогонщик погиб после аварии во время соревнований во Франции
- В Таганроге при атаке ВСУ повреждены промобъект и газовые коммуникации
- Больше всего пенсионеров проживает в Московском регионе и на Кубани
- «Золотое кольцо» расширяется: Почему маршрут не теряет популярность у россиян
- США нацелились на аннексию Гренландии, пока до острова не добралась Россия
- Россиянка Шнайдер прошла во второй круг турнира WTA в Аделаиде
- Продажи новых авто Lada в 2025 году снизились на 24,4%
- Над пятью регионами России сбили 11 дронов ВСУ
- В центре Петропавловска-Камчатского сошла лавина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru