В Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека

Два человека пострадали в результате атак беспилотников ВСУ на Елец в Липецкой области. Об этом написал мэр города Вячеслав Жабин в Telegram-канале.

«Сегодня ночью дежурными средствами ПВО... были перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. К сожалению, есть двое пострадавших. Оба были доставлены в больницы города», - указал градоначальник.

Одного из пострадавших уже отпустили домой. Жизни горожан ничего не угрожает.

По словам Жабина, из-за обломков БПЛА повреждены многоквартирные и частные дома. Произошли возгорания, их ликвидировали. Кроме того, в промзоне города начался пожар в результате падения беспилотника, огонь локализовали.

Ранее в Таганроге в результате атаки БПЛА были повреждены промобъект, жилые дома и газовые коммуникации, сообщает РЕН ТВ.

