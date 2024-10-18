СМИ: Нижегородские силовики задержали перевозившего наркотики мужчину

По данным канала, полицейские нашли один килограмм наркотического вещества. Впоследствии дома у задержанного обнаружили 50 пакетов с таблетками, сверток с неизвестным веществом и три куска, предположительно, гашиша.

Задержанный был отправлен под арест, против него возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали наркокурьера в Татарстане.

