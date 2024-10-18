СМИ: Нижегородские силовики задержали перевозившего наркотики мужчину

Нижегородские силовики задержали 32-летнего местного жителя в Канавинском районе. В ходе обыска под пассажирским сиденьем его автомобиля были обнаружены запрещенные вещества, сообщил Telegram-канал Ni Mash.

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По данным канала, полицейские нашли один килограмм наркотического вещества. Впоследствии дома у задержанного обнаружили 50 пакетов с таблетками, сверток с неизвестным веществом и три куска, предположительно, гашиша.

Задержанный был отправлен под арест, против него возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали наркокурьера в Татарстане.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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