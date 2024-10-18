СМИ: Нижегородские силовики задержали перевозившего наркотики мужчину
Нижегородские силовики задержали 32-летнего местного жителя в Канавинском районе. В ходе обыска под пассажирским сиденьем его автомобиля были обнаружены запрещенные вещества, сообщил Telegram-канал Ni Mash.
По данным канала, полицейские нашли один килограмм наркотического вещества. Впоследствии дома у задержанного обнаружили 50 пакетов с таблетками, сверток с неизвестным веществом и три куска, предположительно, гашиша.
Задержанный был отправлен под арест, против него возбудили уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали наркокурьера в Татарстане.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ангар строящегося завода по производству картошки фри загорелся в Калининградской области
- Зеленский посетовал на нежелание ФРГ пригласить Украину в НАТО
- Генпрокурор РФ поручил проверить организацию питания в школах и детсадах
- Группа «Чайф» выпустила песню «Донбасское лето»
- Путин объяснил, почему он не поедет на саммит G20 в Бразилии
- СМИ: Нижегородские силовики задержали перевозившего наркотики мужчину
- Силуанов: Инфляционного роста в России нет
- Путин: Обойти решение Международного уголовного суда очень просто
- Путин предложил провести переговоры по Украине в Саудовской Аравии
- Фильм «Жванецкий» покажут на кинофестивале «Послание к человеку» в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru