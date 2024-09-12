Правоохранители задержали полицейского-наркодилера в Москве

Столичные правоохранители задержали 34-летнего полицейского, при котором находились более 20 подготовленных к сбыту свертков наркотиков. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Отмечается, что один из свертков выпал при задержании злоумышленника, остальные были найдены при обыске автомобиля. В свертках находились мефедрон и амфетамин.

По данным главного управления Следственного комитета России по городу Москве, задержанным оказался сотрудник одного из столичных территориальных отделов МВД России. В отношении него возбудили уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков.

Ранее гражданина США Роберта Вудлэнда-Романова суд в Москве приговорил к 12,5 года лишения свободы за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПреступленияПолицияНаркотики

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