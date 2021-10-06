СМИ: несколько человек были убиты в результате стрельбы в школе в Техасе
6 октября 202118:44
Вооружённое нападение на среднюю школу произошло в городе Арлингтон (штат Техас, США), сообщает местный телеканал KTEN.
По данным телеканала, в настоящее время на месте происшествия находится большее число полицейских и медиков, в здание вошла группа спецназа.
По данным стражей порядка имеются «множественные жертвы».
Ранее стрельба произошла в начальной школе города Мемфис (штат Теннесси, США), один ребёнок получил тяжёлые ранения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru