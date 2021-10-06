СМИ: несколько человек были убиты в результате стрельбы в школе в Техасе

Вооружённое нападение на среднюю школу произошло в городе Арлингтон (штат Техас, США), сообщает местный телеканал KTEN.

По данным телеканала, в настоящее время на месте происшествия находится большее число полицейских и медиков, в здание вошла группа спецназа.

По данным стражей порядка имеются «множественные жертвы».

Ранее стрельба произошла в начальной школе города Мемфис (штат Теннесси, США), один ребёнок получил тяжёлые ранения.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ШколаСШАТехасСтрельба
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