Ребенок тяжело ранен при стрельбе в школе в Теннесси

Стрельба произошла в начальной школе города Мемфис (Теннесси, США), в результате чего ребенок получил серьезное ранение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Раненого ребенка госпитализировали. Его состояние оценивается как критическое.

Детали случившегося не приводятся. Отмечается, что ученики школы были эвакуированы из здания. Стрелок скрылся с места происшествия, ведутся его поиски.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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