СМИ: Немецкие следователи обнародовали выводы по утечкам на «Северных потоках»
Следователи из ФРГ признали, что аварии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» стали следствием диверсии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.
Немецкие следователи изучили фотоснимки, сделанные подводным беспилотником на месте утечек на газопроводах. По их мнению, подобные повреждения могли возникнуть лишь вследствие применения взрывчатых веществ.
По информации издания, пока что немецкие специалисты не ответили на вопрос, кто мог устроить диверсии. Однако собеседники The Wall Street Journal утверждают, что под подозрением находится Россия.
Ранее стало известно о распаде совместной следственной группы по расследованию диверсий на «Северных потоках», в которую входили ФРГ, Швеция и Дания. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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