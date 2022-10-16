В Италии рассказали, кто совершил атаку на «Северные потоки»

Атаку на трубопроводы «Северные потоки» совершили западные страны, причем против интересов Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление лидер антисистемного политического объединения «Суверенная и народная Италия» Марко Риццо.

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По его словам, правда постепенно выходит наружу. «Потому что если бы были вынесены суждения и заключения о том, кто произвел эту атаку на «Северный поток», стало бы понятным, что она совершена Западом против самой Европы. И, конечно же, это было сделано не со стороны России. Правда понемногу, постепенно выходит наружу», - заявил политик.

Швеция сотрудничает с Данией и Германией по расследованию аварий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил, что Стокгольм отказался создать совместную следственную группу для расследования диверсий на «Северных потоках» из-за конфиденциальности информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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