СМИ: Неизвестный напал с ножом на критика ислама в Германии
Неизвестный напал с ножом, предположительно, на консервативного политика Германии, критика ислама Михаэля Штюрценбергера в городе Мангейм, полиция применила огнестрельное оружие, чтобы остановить злоумышленника. Об этом сообщила газета Bild.
Согласно данным, инцидент произошел в пятницу, 31 мая, около 11:30 (12:30 мск) в ходе публичного мероприятия движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади. Отмечается, что мужчина ударил ножом Штюрценбергера, другие участники мероприятия попытались остановить нападавшего, но он вырвался из их рук.
На видео в соцсетях видно, что мужчина бросился на участника акции, они оба упали на землю.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и один пострадал в результате нападения мужчины с ножом в провинции Хубэй в Китае, передает «Радиоточка НСН».
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