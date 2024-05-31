СМИ: Неизвестный напал с ножом на критика ислама в Германии

Согласно данным, инцидент произошел в пятницу, 31 мая, около 11:30 (12:30 мск) в ходе публичного мероприятия движения Pax Europa на Мангеймской торговой площади. Отмечается, что мужчина ударил ножом Штюрценбергера, другие участники мероприятия попытались остановить нападавшего, но он вырвался из их рук.

На видео в соцсетях видно, что мужчина бросился на участника акции, они оба упали на землю.

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и один пострадал в результате нападения мужчины с ножом в провинции Хубэй в Китае, передает «Радиоточка НСН».

