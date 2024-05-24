В Китае восемь человек погибли в результате нападения мужчины с ножом

Восемь человек погибли, один пострадал в результате нападения мужчины с ножом в провинции Хубэй в Китае. Об этом пишет Xinhua.

В китайской провинции Цзянси два человека погибли при нападении в школе

По данным агентства, инцидент произошел в четверг в населенном пункте Сяоу, административно относящемся к городу Сяогань. Нападавшим оказался 53-летний мужчина по фамилии Лу. Предположительно, у него диагностированы психические отклонения.

Подозреваемый задержан, правоохранители проводят расследование ЧП.

Ранее в Гонконге мужчина с кухонным ножом напал на посетителей торгового центра, четыре человека получили ранения, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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