В Китае восемь человек погибли в результате нападения мужчины с ножом

По данным агентства, инцидент произошел в четверг в населенном пункте Сяоу, административно относящемся к городу Сяогань. Нападавшим оказался 53-летний мужчина по фамилии Лу. Предположительно, у него диагностированы психические отклонения.

Подозреваемый задержан, правоохранители проводят расследование ЧП.

Ранее в Гонконге мужчина с кухонным ножом напал на посетителей торгового центра, четыре человека получили ранения, пишет RT.

