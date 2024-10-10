СМИ: Неизвестный напал на полицейских в Вильнюсе
Неизвестный напал на полицейских в центре Вильнюса (столица Литвы). Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание Delfi.
Отмечается, что инцидент произошел возле полицейского участка в 10:15 по местному времени (совпадает с московским). Обоих правоохранителей госпитализировали, они ранены в ногу и в грудь.
Место нападения сейчас перекрыто, работают представители правоохранительных органов Литвы. Мотивы преступления не разглашаются.
Ранее голландского пенсионера Ван Вурдена Харри Йоханнеса задержали за нападение на сотрудника полиции у итальянского посольства в Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru