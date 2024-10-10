СМИ: Неизвестный напал на полицейских в Вильнюсе

Неизвестный напал на полицейских в центре Вильнюса (столица Литвы). Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание Delfi.

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Отмечается, что инцидент произошел возле полицейского участка в 10:15 по местному времени (совпадает с московским). Обоих правоохранителей госпитализировали, они ранены в ногу и в грудь.

Место нападения сейчас перекрыто, работают представители правоохранительных органов Литвы. Мотивы преступления не разглашаются.

Ранее голландского пенсионера Ван Вурдена Харри Йоханнеса задержали за нападение на сотрудника полиции у итальянского посольства в Москве.

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ФОТО: РИА Новости
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