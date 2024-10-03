СМИ: Гражданина Голландии задержали за нападение на сотрудника полиции в Москве

Голландского пенсионера Ван Вурдена Харри Йоханнеса задержали за нападение на сотрудника полиции у итальянского посольства в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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Сообщается, что пожилой мужчина споткнулся возле посольства, вышел из себя и пнул дорожный знак. Когда к голландцу подошел сотрудник правоохранительных органов, дебошир ударил полицейского по лицу.

Иностранец был задержан правоохранителями, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее американец Джозеф Татер, находящийся под следствием за нападение на сотрудника полиции, заявил в Мосгорсуде, что не считает себя гражданином США и попросил удалиться представителей посольства США в России.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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