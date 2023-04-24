СМИ: неизвестный квадрокоптер рухнул на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

Неизвестный квадрокоптер упал на территории Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне, сообщает Telegram-канал Baza.

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По информации издания, сотрудники МНПЗ обнаружили упавший дрон в воскресенье, 23 апреля. На место происшествия вызвали сапёров и полицейских. Позже стало известно, что беспилотник не опасен и нёс с собой только видеокамеру. Рядом с местом падения специалисты обнаружили перцовый баллончик.

На данный момент правоохранительные органы ведут расследование и пытаются выяснить, кто именно запустил квадрокоптер над МНПЗ.

Накануне стало известно о падении дрона-камикадзе украинского производства с 17 кг взрывчатки в Богородском городском округе Московской области, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: elan_driver/VK
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