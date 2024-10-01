СМИ: Неизвестные в масках открыли стрельбу по главврачу в Карачаевске
1 октября 202409:39
Двое злоумышленников с масками на лицах расстреляли главврача Центральной районной больницы Карачаевска Динислама Айдинова. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сейчас ведется розыск преступников, раненый медик находится в реанимации после операции. По словам медиков, состояние Айдинова стабильно тяжелое, пострадавший потерял много крови, однако угрозы жизни нет.
Ранее Вооружённые силы Украины совершили теракт в отношении семьи главврача больницы в Алешках Херсонской области Владимира Харлана.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru