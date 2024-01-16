СМИ: Из кабинета Госдумы украли флешку с электронной подписью
Кабинет в здании Государственной думы обокрали во время новогодних праздников, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на сотрудницу Госдумы.
В первый рабочий день после новогодних праздников она обнаружила пропажу флэшки с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства, которая хранилась на рабочем столе. При этом вещи коллег по кабинету остались нетронутыми.
По данным СМИ, женщина написала заявление в полицию. Сама пострадавшая затруднилась ответить, кто бы мог совершить кражу, поскольку доступ к кабинету имеет несколько человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru