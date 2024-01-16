СМИ: Из кабинета Госдумы украли флешку с электронной подписью

В первый рабочий день после новогодних праздников она обнаружила пропажу флэшки с сертификатом электронной подписи Федерального казначейства, которая хранилась на рабочем столе. При этом вещи коллег по кабинету остались нетронутыми.

По данным СМИ, женщина написала заявление в полицию. Сама пострадавшая затруднилась ответить, кто бы мог совершить кражу, поскольку доступ к кабинету имеет несколько человек.

Ранее сотрудники МВД России задержали в аэропорту Домодедово россиянку, депортированную из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Девушку обвиняют в хищении 32 миллионов рублей из автосалона в Санкт-Петербурге, в котором она работала, передает «Радиоточка НСН».



