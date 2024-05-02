В Дагестане учительница спасла из пожара детей и пенсионерку
Учительница начальных классов из Тляратинского района Дагестана самостоятельно вытащила из горящего здания маленьких детей и пожилую женщину, которая не могла передвигаться. Об этом сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале.
Уточняется, что женщина работала в своем огороде, когда заметила возгорание в соседнем доме. Она незамедлительно бросилась к месту пожара, чтобы спасти людей. Сначала она вывела детей, а потом вернулась и на своей спине вынесла пожилую, обездвиженную женщину.
Меликов назвал учительницу Загират Гаджимагомедову настоящей героиней. Сообщается, что она получила ожоги, но от госпитализации отказалась.
Глава республики поручил подготовить необходимые документы для представления женщины к государственной награде. В материале говорится, что за героический поступок Загират уже получила благодарственные письма от глав района и сельской администрации.
Ранее сообщалось, что доктор Мясников спас российскую пассажирку в аэропорту Дубая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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