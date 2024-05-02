В Дагестане учительница спасла из пожара детей и пенсионерку

Учительница начальных классов из Тляратинского района Дагестана самостоятельно вытащила из горящего здания маленьких детей и пожилую женщину, которая не могла передвигаться. Об этом сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Уточняется, что женщина работала в своем огороде, когда заметила возгорание в соседнем доме. Она незамедлительно бросилась к месту пожара, чтобы спасти людей. Сначала она вывела детей, а потом вернулась и на своей спине вынесла пожилую, обездвиженную женщину.