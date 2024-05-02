В Дагестане учительница спасла из пожара детей и пенсионерку

Учительница начальных классов из Тляратинского района Дагестана самостоятельно вытащила из горящего здания маленьких детей и пожилую женщину, которая не могла передвигаться. Об этом сообщил глава республики Дагестан Сергей Меликов в своем телеграм-канале.

Уточняется, что женщина работала в своем огороде, когда заметила возгорание в соседнем доме. Она незамедлительно бросилась к месту пожара, чтобы спасти людей. Сначала она вывела детей, а потом вернулась и на своей спине вынесла пожилую, обездвиженную женщину.

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Меликов назвал учительницу Загират Гаджимагомедову настоящей героиней. Сообщается, что она получила ожоги, но от госпитализации отказалась.

Глава республики поручил подготовить необходимые документы для представления женщины к государственной награде. В материале говорится, что за героический поступок Загират уже получила благодарственные письма от глав района и сельской администрации.

Ранее сообщалось, что доктор Мясников спас российскую пассажирку в аэропорту Дубая, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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