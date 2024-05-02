На Кубани собака нанесла тяжелые травмы девушке-подростку

В городе Темрюке Краснодарского края собака набросилась на девушку-подростка, которая хотела ее покормить, в результате чего девушка получила серьезные травмы, пишет Life.ru.

Уточняется, что инцидент произошёл в понедельник, 29 апреля. Девушка хотела покормить собаку, однако овчарка набросилась на нее и нанесла ей тяжелые травмы. Помимо увечий лица, у подростка повреждены плечо, бедро и подвздошная область. Пострадавшая была экстренно госпитализирована в краевую клиническую больницу № 1.

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По сообщению врачей, ребенку оказывается вся необходимая помощь. Ей предстоит пережить несколько серьезных операций. Также уточняется, что она воспитывается отцом, однако семья ребенка характеризуется как благополучная.

Ранее стало известно, что в Краснодаре уволили хирурга, который провел уникальную операцию и пришил лицо мальчику, пострадавшему от нападения собаки. Медик рассказал «Российской газете», что написал заявление по собственному желанию, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:НападениеСобаки

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