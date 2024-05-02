На Кубани собака нанесла тяжелые травмы девушке-подростку

В городе Темрюке Краснодарского края собака набросилась на девушку-подростка, которая хотела ее покормить, в результате чего девушка получила серьезные травмы, пишет Life.ru.

Уточняется, что инцидент произошёл в понедельник, 29 апреля. Девушка хотела покормить собаку, однако овчарка набросилась на нее и нанесла ей тяжелые травмы. Помимо увечий лица, у подростка повреждены плечо, бедро и подвздошная область. Пострадавшая была экстренно госпитализирована в краевую клиническую больницу № 1.