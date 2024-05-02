На Кубани собака нанесла тяжелые травмы девушке-подростку
В городе Темрюке Краснодарского края собака набросилась на девушку-подростка, которая хотела ее покормить, в результате чего девушка получила серьезные травмы, пишет Life.ru.
Уточняется, что инцидент произошёл в понедельник, 29 апреля. Девушка хотела покормить собаку, однако овчарка набросилась на нее и нанесла ей тяжелые травмы. Помимо увечий лица, у подростка повреждены плечо, бедро и подвздошная область. Пострадавшая была экстренно госпитализирована в краевую клиническую больницу № 1.
По сообщению врачей, ребенку оказывается вся необходимая помощь. Ей предстоит пережить несколько серьезных операций. Также уточняется, что она воспитывается отцом, однако семья ребенка характеризуется как благополучная.
Ранее стало известно, что в Краснодаре уволили хирурга, который провел уникальную операцию и пришил лицо мальчику, пострадавшему от нападения собаки. Медик рассказал «Российской газете», что написал заявление по собственному желанию, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин наградил медалями подростков, спасших посетителей «Крокуса»
- На Кубани собака нанесла тяжелые травмы девушке-подростку
- В Дагестане учительница спасла из пожара детей и пенсионерку
- Российские миллиардеры приумножили состояние благодаря фондовому рынку
- СМИ: Турция остановила весь экспорт и импорт с Израилем
- Россиянам рассказали о запретных действиях на дачных участках
- Путин наградил главу Белгородской области Гладкова орденом Мужества
- Директор «Коррозии металла» Рунова заявила, что музыканты ждут извинений
- Продажи автомобилей «Москвич» резко сократились в апреле 2024 года
- Уровень воды в Ишиме у села Викулово превысил опасную отметку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru