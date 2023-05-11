СМИ: неизвестные пытались поджечь здание ФСБ в Коми
11 мая 202320:53
В республике Коми неизвестные пытались поджечь здание Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, попытка поджога произошла в городе Усинске в ночь на 11 мая. В окно здания бросили коктейль Молотова.
Площадь пожара составила 1,5 квадратных метра. Следователи возбудили уголовное дело по статье 205 УК РФ «Террористический акт».
Суд Владивостока 3 марта приговорил к семи годам заключения 21-летнего срочника, который пытался поджечь местный военкомат за 100 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru