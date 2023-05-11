СМИ: неизвестные пытались поджечь здание ФСБ в Коми

Первый приговор по делу о злоупотреблении при выполнении гособоронзаказа вынесен в РФ В Минфине заявили об отсутствии планов большой приватизации у властей РФ Площадь пожара на складах в Норильске возросла до 4 тысяч кв. м Более 2 тысяч заявок поступило на конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра» от музыкантов из РФ и других стран