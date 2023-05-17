СМИ: нефтеналивную станцию в Брянской области обстреляли из гранатомета

По данным издания, работники станции 17 мая обнаружили повреждения одного из резервуаров с нефтью и стоящего рядом столба. В 250 метрах нашли ручной противотанковый гранатомет РПГ-22.

Сообщается, что оружие прикрепили к дереву и привели в действие дистанционно. Утечки топлива не произошло, пострадавших нет.

Украинский дрон 16 мая сбросил взрывное устройство на экскаватор в Брянской области. Водитель спецтехники получил легкие ранения, передает «Радиоточка НСН».

