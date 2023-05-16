Система ПВО сбила украинский дрон в Брянской области

Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Клинцах Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Украинский беспилотник атаковал завод в Брянской области

«Сбит украинский БПЛА ... Поврежден балкон жилого дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В результате ЧП никто не пострадал. На месте инцидента работают оперативные службы, пишет Газета.ру.

Ранее украинский беспилотник попытался атаковать полицейских в селе Хоромном под Брянском, два автомобиля получили повреждения, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:УкраинаПВОБеспилотникиБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры