Система ПВО сбила украинский дрон в Брянской области
16 мая 202307:14
Система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа в Клинцах Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сбит украинский БПЛА ... Поврежден балкон жилого дома», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В результате ЧП никто не пострадал. На месте инцидента работают оперативные службы, пишет Газета.ру.
Ранее украинский беспилотник попытался атаковать полицейских в селе Хоромном под Брянском, два автомобиля получили повреждения, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru