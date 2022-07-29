СМИ назвали причину пожара в хостеле на юге Москвы

«В электроприборе, который стоял в комнате, произошло короткое замыкание. Это, по предварительным данным, стало причиной пожара. Об этом свидетельствует прогар на том месте, где находился этот электроприбор», — рассказал собеседник агентства.

Специалисты проведут экспертизу остатков прибора.

Возгорание в хостеле на Алма-Атинской улице произошло в ночь на пятницу. Площадь пожара составила около 150 кв. м, пишет «Свободная пресса». В результате погибли восемь человек, восемь пострадали.

