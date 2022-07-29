Восемь человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве

Ранее стало известно, что в расположенном на Алма-Атинской улице хостеле произошел пожар, площадь возгорания составила около 150 кв. м. В результате погибли восемь человек, пишет «Свободная пресса». Также сообщалось о четырех пострадавших.

«По уточненным данным, число пострадавших при пожаре возросло до восьми человек», — сообщил собеседник агентства.

Первых пострадавших доставили в институт Склифосовского.

По предварительным данным, причиной возгорания в хостеле могло стать неисправное электрооборудование. В экстренных службах отметили, что люди погибли из-за отравления угарным газом. По словам врио начальника столичного ГУМЧС Андрея Румянцева, к человеческим жертвам привело наличие решеток на окнах, пишет Ura.ru. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту пожара.

