Восемь человек пострадали при пожаре в хостеле в Москве
Число пострадавших при крупном пожаре в хостеле в Москве выросло до восьми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Ранее стало известно, что в расположенном на Алма-Атинской улице хостеле произошел пожар, площадь возгорания составила около 150 кв. м. В результате погибли восемь человек, пишет «Свободная пресса». Также сообщалось о четырех пострадавших.
«По уточненным данным, число пострадавших при пожаре возросло до восьми человек», — сообщил собеседник агентства.
Первых пострадавших доставили в институт Склифосовского.
По предварительным данным, причиной возгорания в хостеле могло стать неисправное электрооборудование. В экстренных службах отметили, что люди погибли из-за отравления угарным газом. По словам врио начальника столичного ГУМЧС Андрея Румянцева, к человеческим жертвам привело наличие решеток на окнах, пишет Ura.ru. Прокуратура Москвы проводит проверку по факту пожара.
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