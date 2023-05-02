СМИ назвали диагноз госпитализированного Петросяна

СМИ сообщают, что 77-летний артист ударился головой в момент, когда ему стало плохо. Несмотря на то, что врачи не обнаружили свежих травм, Петросяна решили оставить в больнице имени Боткина.

Также отмечается, что в почках артиста обнаружили кисты.

