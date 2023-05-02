СМИ назвали диагноз госпитализированного Петросяна

У юмориста Евгения Петросяна проблемы с сердцем, его госпитализировали с диагнозом гипертоническая болезнь. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на свои источники.

Жена Петросяна рассказала о самочувствии артиста

СМИ сообщают, что 77-летний артист ударился головой в момент, когда ему стало плохо. Несмотря на то, что врачи не обнаружили свежих травм, Петросяна решили оставить в больнице имени Боткина.

Также отмечается, что в почках артиста обнаружили кисты.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Ладыгин
ТЕГИ:ГоспитализацияЕвгений Петросян

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