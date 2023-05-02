СМИ назвали диагноз госпитализированного Петросяна
2 мая 202314:33
У юмориста Евгения Петросяна проблемы с сердцем, его госпитализировали с диагнозом гипертоническая болезнь. Об этом сообщает телеграм-канал Shot со ссылкой на свои источники.
СМИ сообщают, что 77-летний артист ударился головой в момент, когда ему стало плохо. Несмотря на то, что врачи не обнаружили свежих травм, Петросяна решили оставить в больнице имени Боткина.
Также отмечается, что в почках артиста обнаружили кисты.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 404 / сут.
Умерли
398 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 503 / сут.
- Песков: спецслужбы делают все для предотвращения провокаций на День Победы
- Собянин встретился с проходящими подготовку в центрах МО РФ московскими контрактниками
- Глава офиса Зеленского Ермак: Украина в составе НАТО защитит страны Европы
- «Берут с потолка»: Песков заявил, что США не могут знать о потерях России в СВО
- Кремль готов к продолжению диалога по зерновой сделке
- Путин по видеосвязи примет участие в запуске трамвая в Мариуполе
- Шойгу: Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом
- МИД РФ не имеет данных о возможной встрече по зерновой сделке 3 мая
- ЛДПР предложила запретить чиновникам владеть имуществом в недружественных странах
- СМИ назвали диагноз госпитализированного Петросяна
2 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru