ЕБРР отказал Киеву в финансировании из-за олигарха Ахметова

Европейский банк реконструкции и развития отказался помогать компаниям Украины, связанным с местными олигархами, сообщает Corriere della Sera.

Речь идет об энергетической компании ДТЭК, которая находится под контролем бизнесмена Рината Ахметова. Как заявила президент банка Одиль Рено-Басс, «освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции».

Киев получит помощь, если олигарх откажется от контроля над ДТЭК.

Ранее Ахметов заявил о намерении потребовать от России возмещения ущерба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

