ЕБРР отказал Киеву в финансировании из-за олигарха Ахметова
Европейский банк реконструкции и развития отказался помогать компаниям Украины, связанным с местными олигархами, сообщает Corriere della Sera.
Речь идет об энергетической компании ДТЭК, которая находится под контролем бизнесмена Рината Ахметова. Как заявила президент банка Одиль Рено-Басс, «освобождение экономики Украины от влияния олигархов является фундаментальной задачей для европейской интеграции».
Киев получит помощь, если олигарх откажется от контроля над ДТЭК.
Ранее Ахметов заявил о намерении потребовать от России возмещения ущерба, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru