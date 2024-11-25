Более 20 самолетов вынужденно сели в Турции после пожара российского SSJ

Более 20 авиалайнеров вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после инцилента с бортом российского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи, сообщает РИА Новости.

Superjet совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра

Так, в аэропорт Даламана были перенаправлены рейсы из Стамбула, а рейс Turkish Airlines вернулся в турецкую столицу.

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 «Азимута», выполнявший рейс Сочи – Анталья. Сначала борт ударился левым двигателем о землю, затем загорелся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Падалко
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