Более 20 самолетов вынужденно сели в Турции после пожара российского SSJ
25 ноября 202402:02
Более 20 авиалайнеров вынужденно сели в аэропортах Измира, Даламана и других городов Турции после инцилента с бортом российского самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Антальи, сообщает РИА Новости.
Так, в аэропорт Даламана были перенаправлены рейсы из Стамбула, а рейс Turkish Airlines вернулся в турецкую столицу.
Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 «Азимута», выполнявший рейс Сочи – Анталья. Сначала борт ударился левым двигателем о землю, затем загорелся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru