Superjet совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра

Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 «Азимута», выполнявший рейс Сочи - Анталья, совершил грубую посадку в результате сильного ветра, сообщает РИА Новости.

В Подмосковье при крушении самолета-амфибии SSJ100 погиб испытатель Superjet

Командир экипажа принял решение об эвакуации пассажиров по надувным трапам. Люди благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет.

Сначала борт ударился левым двигателем о землю, затем загорелся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияАвиацияСамолетыSukhoi Superjet-100

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