Superjet совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра
25 ноября 202401:01
Авиалайнер Sukhoi Superjet 100 «Азимута», выполнявший рейс Сочи - Анталья, совершил грубую посадку в результате сильного ветра, сообщает РИА Новости.
Командир экипажа принял решение об эвакуации пассажиров по надувным трапам. Люди благополучно доставлены в аэровокзал, пострадавших нет.
Сначала борт ударился левым двигателем о землю, затем загорелся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Superjet совершил грубую посадку в Анталье из-за ветра
- Посол Украины Боднар: Турция помогла Киеву закрытием проливов
- Украина пустила журналистов к обломкам ракеты «Орешник»
- В Турции загорелся SSJ с россиянами на борту
- Трамп займется переговорами по Украине с января
- Адель взяла перерыв в карьере, когда певица вернется на сцену неизвестно
- Жительница Петербурга родила мальчика на платформе в метро
- Умер композитор Павел Карманов
- Комик Демидов публично извинился за шутку про Иисуса и вино
- Иран проведет ядерные переговоры с европейскими странами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru