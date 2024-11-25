На окраине Калуги после падения обломков БПЛА загорелось промпредприятие
25 ноября 202403:33
Промышленное предприятие загорелось на окраине Калуги, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Шапши.
Это произошло после падения обломков трех сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ.
По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Ранее было сбито шесть БПЛА над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru