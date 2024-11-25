На окраине Калуги после падения обломков БПЛА загорелось промпредприятие

Промышленное предприятие загорелось на окраине Калуги, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Шапши.

За минувшую ночь сбито 34 беспилотника ВСУ

Это произошло после падения обломков трех сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее было сбито шесть БПЛА над Брянской областью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиПожар

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